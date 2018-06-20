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20 июня 2018
Дороги
В Обнинске готовятся к капитальному ремонту магистралей
И вот недавно в администрации обнародовали список улиц, которыми планируют заняться в первую очередь. Как пояснил директор МПКХ Владислав УС, отбор самых «убитых» магистралей происходит не наобум, а только после тщательного осмотра.
- Этим занимается целая комиссия, выбирающая наиболее нуждающиеся в ремонте участки. Очень серьезная работа проводится, и в ней принимают участие как наши сотрудники, так и представители ГИБДД, администрации и народные избранники, - пояснил Владислав Юрьевич.
По итогу, одними из первых коммунальщики планируют осчастливить жителей 52-го микрорайона, залатав проезжую часть на улице Белкинская, начиная от её пересечения с улицей Борисоглебской и до самого кольца на Гагарина.
А вот улицу Ленина отремонтируют сразу в двух местах. Реконструкция коснется небольшого участка напротив ГДК и, что должно особенно порадовать всех автовладельцев, правой стороны проезжей части на всей протяженности 51-го микрорайона.
Разбитую дорогу водители по большей части попросту игнорируют, а некоторые и вовсе используют как место для парковки. Запланированный ремонт поможет вдохнуть в неё «новую жизнь», а заодно и разгрузит вторую полосу, по которой сейчас идет все движение.
Торги по одному из объектов планируется запустить уже двадцать второго июня, а до конца месяца к нему должны присоединиться и остальные участки.
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