Обнинск
Новости
В Обнинске появится новая улица

20 июня 2018
Благоустройство


В Обнинске появится новая улица

В администрацию с просьбой присвоить адреса обратились жители домов, расположенных вдоль Варшавского шоссе, в районе СНТ «Медрадиолог».

Построенные еще во второй половине прошлого века строения, несмотря на близость к садовому товариществу, находятся на муниципальной земле, но до сих пор не имеют почтового адреса.

- Сами жители хотят, чтобы этот участок назывался «Шоссейным проездом», поскольку именно так его нарекли в народе, и им бы хотелось придать этому прозванию официальный статус, - сказал вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН.

Некоторым народным избранникам подобное наименование показалось скучным, но Лежнин был непреклонен и смог отстоять волеизъявление жильцов.

После оживленной дискуссии предложение было принято единогласно и направлено на рассмотрение Городского Собрания.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
811 просмотров

Последние новости из рубрики «Благоустройство»:


20 июня 2018

Балабаново мечтают сделать «зеленым» городом
С начала весны в Балабанове ведут активную работу по озеленению муниципалитета. За минувшее время здесь...
18 июня 2018

В ДК ФЭИ сделали пандус
Ремонтные работы в здании проводились на прошлой неделе.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name...
19 июня 2018

В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»
В прошлом году Балабаново впервые принял участие в федеральном проекте "Формирование комфортной...
14 июня 2018

В Калужской области принят новый закон о благоустройстве
Сегодня состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания нашего региона, на которой депутаты...
14 июня 2018

Ко Дню города в Обнинске появится исторический розарий
Высадить розы на участке рядом с Морозовской дачей планирует Обнинский музей совместно со студией ландшафтного...
13 июня 2018

Обнинские коммунальщики приступили к ремонту тротуаров
Как мы уже сообщали ранее, сегодня утром сотрудники МПКХ развернули активную деятельность на проезжей...
9 июня 2018

В Обнинске осветят двор на сэкономленные деньги
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказал председатель ТОС 38-39 микрорайонов Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
8 июня 2018

Ко Дню города маленьких обнинцев ждет приятный сюрприз
В день рождения города по традиции обнинцы получают подарки. И этот год не станет исключением. Как рассказала...
9 июня 2018

В поселке Обнинское восстановили ливневку
На этой неделе работники обнинского МПКХ активно взялись за ремонт ливневых канализаций. Так, на улице...
8 июня 2018

Боровские главы администраций разложат карты
В кратчайшие сроки главам администраций Боровского района предстоит собрать информацию и сесть за стол...

 Архив новостей
Лента новостей
20 июня 2018
Экология

В Боровском районе недовольны результатами уборки опасной свалки
В...
20 июня 2018
Экология

Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора
С...
20 июня 2018
Торговля

Жительницу Обнинска чуть не стошнило в магазине «Дикси»
В...
20 июня 2018
Происшествия

В соседнем с Обнинском районе пропала девочка-подросток
В...
20 июня 2018
Мероприятия

Белорусы похвастаются деликатесами в Обнинске
Завтра...
20 июня 2018
Спорт

Обнинские фигуристы боятся, что «Олимп» закроет ледовую арену
О...
20 июня 2018
Власть

Обнинские депутаты оказались горячими футбольными болельщиками
На...
20 июня 2018
Торговля

Боровские полицейские взялись за придорожных торговцев
Заместитель...
19 июня 2018
Торговля

Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
Сотрудники...
19 июня 2018
Торговля

В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей
Жителям...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432