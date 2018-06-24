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24 июня 2018
Мероприятия
Общественный совет помогает решать проблемы Обнинска
Его члены обсудили итоги своей работы за первое полугодие.
Начальником ОМВД Обнинска Сергеем ВОРОНЕЖСКИМ с положительной стороны были отмечены совместные мероприятия, организованные и проведенные с участием представителей Общественного совета.
В ходе работы по предложению депутата Обнинского Горсобрания Дмитрия ЗАЕЛЕНКОВА собравшиеся обсудили тему эвакуации бесхозного автотранспорта. Заместитель начальника ОМВД Юрий ХРИПУНОВ проинформировал о принимаемых по этому поводу мерах.
Также обсуждалась тема аварийности на дорогах города. Участники заседания назвали причины ДТП и меры, которые помогут снизить их численность. Священнослужитель отец Сергий (ВИШНЯКОВ) на примерах рассказал о том, как эта работа проводится в других регионах нашей страны.
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