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В Обнинске пешеходам следует быть осторожнее

24 июня 2018
Дороги


В Обнинске пешеходам следует быть осторожнее

В Обнинске стали чаще сбивать людей на пешеходных переходах.

Как проинформировал корреспондентов Obninsk.Name старший инспектор исполнения административного законодательства Николай ЗЕНИН, число таких наездов по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.

Так, если за пять месяцев 2017 года подобных случаев было 10, то за аналогичный период текущего их уже 20. Причем недавно на «зебре» была насмерть сбита пожилая женщина. Все произошло на улице Энгельса, 34. Пенсионерка даже не успела ничего понять: от сильного удара автомобиля она скончалась на месте.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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