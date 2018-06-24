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24 июня 2018
Дороги
В Обнинске пешеходам следует быть осторожнее
В Обнинске стали чаще сбивать людей на пешеходных переходах.
Так, если за пять месяцев 2017 года подобных случаев было 10, то за аналогичный период текущего их уже 20. Причем недавно на «зебре» была насмерть сбита пожилая женщина. Все произошло на улице Энгельса, 34. Пенсионерка даже не успела ничего понять: от сильного удара автомобиля она скончалась на месте.
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