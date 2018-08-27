Реализация программы по замене лифтов портит благоустройство территорий?

Отопительный сезон уже не за горами, и городские коммунальные предприятия готовятся к нему очень активно.

Как известно, в Обнинске сейчас активно реализуется программа по замене лифтов.Но, к сожалению, помимо того, что жителям приходится терпеть неудобства в течение нескольких недель, пока идет замена оборудования, вскрылись и другие неприятные моменты.Так, например, во дворе по улице Энгельса, 24 были сделаны новые тротуары по линии ТОС. После окончания ремонтных работ начался капремонт лифтов.Погрузчик, который привез оборудование, выставил «лапы» и промял тротуар! Теперь вместо ровного асфальта у каждого подъезда вмятины.Отметим, что коммунальщиков, сотрудников УК «ЧИП», такое положение дел сильно расстроило. Ведь именно им в итоге придется заново латать дыры.