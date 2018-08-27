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27 августа 2018
ЖКХ
Реализация программы по замене лифтов портит благоустройство территорий?
Но, к сожалению, помимо того, что жителям приходится терпеть неудобства в течение нескольких недель, пока идет замена оборудования, вскрылись и другие неприятные моменты.
Так, например, во дворе по улице Энгельса, 24 были сделаны новые тротуары по линии ТОС. После окончания ремонтных работ начался капремонт лифтов.
Погрузчик, который привез оборудование, выставил «лапы» и промял тротуар! Теперь вместо ровного асфальта у каждого подъезда вмятины.
Отметим, что коммунальщиков, сотрудников УК «ЧИП», такое положение дел сильно расстроило. Ведь именно им в итоге придется заново латать дыры.
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