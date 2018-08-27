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После праздника микрорайона в Балабанове не досчитались руководителей

27 августа 2018
Власть


После праздника микрорайона в Балабанове не досчитались руководителей

В минувшую субботу в Балабанове праздновали День рождения одного из старых микрорайонов города - улицы Дзержинского (бывшего военного городка Балабаново-1).

В этом году ему исполнилось 70 лет, и руководство муниципалитета решило отметить эту дату праздником с размахом, подобным Дню города.

Сегодня на совещании руководителей муниципалитета зам. главы администрации по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА лично поблагодарила сотрудников предприятий и учреждений, принявших активное участие в организации торжества. Среди отмеченных оказались руководители Дома культуры, ЦФиС, рынка, а также директор УК "РЭУ-1", обслуживающей микрорайоны улицы Дзержинского, Руслан ЖАДЬКОВ. Последний получил благодарность заочно, поскольку, как пошутили присутствующие, отдыхал от праздника.

Однако частный коммунальщик оказался не единственным руководителем, которого могло "подкосить" праздничное мероприятие. На понедельничной планерке руководителей города также не досчитались представителя ОМВД по Боровскому району, МЧС, а так же муниципального "КТС".


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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