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30 августа 2018
Люди
Ушел из жизни Валерий Дацкевич
Вчера после тяжелой болезни на 76 году ушел из жизни известный в Обнинске человек – Валерий Петрович ДАЦКЕВИЧ.
Это стало тяжелой утратой не только для его родных, близких, друзей и коллег, но и для всех жителей наукограда.
В свое время Валерий Петрович работал на многих ответственных постах: трудился в должности заведующего орготделом, был секретарем исполкома городского Совета народных депутатов, управляющим делами администрации города. Он активно занимался вопросами организационного обеспечения аппаратов управления, систематизировал работу депутатов городского Совета, депутатских групп и постоянных комиссий. Под его руководством в городе были созданы кабинеты партийной и советской работы. В администрации города он успешно решал вопросы организации труда, много внимания уделял вопросам технического обеспечения специалистов.
Уже находясь на пенсии, Валерий Петрович более 10 лет вел активную общественную деятельность. Его авторитет и опыт способствовали решению самых насущных городских проблем.
Жителям наукограда будет очень не хватать этого активного, неравнодушного и опытного управленца и общественного деятеля. Прощание с ним состоится 31 августа в Храме «Вера. Надежда. Любовь» (ул. Любого, 5а) с 12:30 до 14 часов.
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