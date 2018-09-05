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5 сентября 2018
Спорт
Обнинские футболисты отправятся в Белгород
Обнинские футболисты продолжают бороться за лидерство в турнирной таблице Второго дивизиона (зона «Центр»).
Уже в будущее воскресенье, 9 сентября, ФК «Квант» отправится в Белгород на встречу с местным клубом «Салют».
Предполагается, что поддержать обнинских футболистов отправится и группа активных болельщиков.
Матч будет проходить на белгородском стадионе «Салют». Начало игры в 15:00. Стоимость билета – 100 рублей.
Фото СК «Квант»
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