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9 сентября 2018
Происшествия
Жители Курчатова, 19, остались без света из-за сгоревшего счетчика
Воскресным вечером в одном из подъездов загорелся счетчик. Пламя, по словам очевидцев, было довольно серьезное, и, тем не менее, пожар удалось ликвидировать.
Несмотря на то, что самое страшное осталось позади, жители остались без света и интернета. В социальных сетях они обратились к Горэлектросетям с просьбой восстановить подачу электроэнергии до наступления будней, так как вечер выходного дня люди хотят все-таки провести со светом и вай-фаем.
Тот факт, что обнинцы обращаются к Горэлектросетям через соцсети, нисколько не удивителен. Наш корреспондент на протяжении получаса пытался дозвониться до диспетчерской по номеру 39-610-62, но на там конце слышались лишь короткие гудки.
На этот случай можем только посоветовать руководству Горэлектросетей последовать примеру более продвинутых коллег, например, из Московской области. Там почти у каждого коммунального предприятия есть страницы в соцсетях, в том числе в «Инстаграме», где можно, во-первых, оперативно получить информацию от самих жителей, а во-вторых, в подобных экстренных ситуациях – сделать пост и успокоить людей, сообщить, например, когда приедут специалисты и решат проблему. Это все же лучше единственного вечно занятого телефона.
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