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10 сентября 2018
МЧС
Жители Обнинска ввели в заблуждение спасателей
В начале сентября на обнинском городском пляже был официально закрыт купальный сезон.
– На берегу сидела подвыпившая компания, они видели, как некий молодой человек прыгнул в водоем с тарзанки, но оттуда так и не вынырнул, – рассказали сотрудники МЧС.
Водолазы искали «утопленника» несколько дней. В самый первый день было обследовано дно реки площадью 200 квадратных метров. Но поиски не дали никаких результатов. Да и обращений о пропавшем человеке в полицию города не поступало. Из всего этого спасатели сделали вывод, что юноша жив.
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