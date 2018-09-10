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Жители Обнинска ввели в заблуждение спасателей

10 сентября 2018
МЧС


Жители Обнинска ввели в заблуждение спасателей

В начале сентября на обнинском городском пляже был официально закрыт купальный сезон.

Но так как погода пока стоит теплая, люди продолжают здесь отдыхать. И, как рассказали диспетчеры службы 112, недавно жители наукограда обратились в ЕДДС с просьбой вытащить из Протвы утонувшего парня.

– На берегу сидела подвыпившая компания, они видели, как некий молодой человек прыгнул в водоем с тарзанки, но оттуда так и не вынырнул, – рассказали сотрудники МЧС.

Водолазы искали «утопленника» несколько дней. В самый первый день было обследовано дно реки площадью 200 квадратных метров. Но поиски не дали никаких результатов. Да и обращений о пропавшем человеке в полицию города не поступало. Из всего этого спасатели сделали вывод, что юноша жив.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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