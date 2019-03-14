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14 марта 2019
Ну и ну!
После визита комиссии из кухни исчезла газовая плита
По этому адресу раньше располагалось общежитие, а теперь полно коммунальных квартир. Пять хозяев комнат не всегда могут договориться о ремонте и своевременной смене газового оборудования на общей кухне.
Комиссия состояла из представителей газовых служб, ГВЧС и сотрудников управления городского хозяйства. После проверки в одной из квартир была отключена газовая плита, поскольку она очень старая и ею нельзя пользоваться.
Но к приходу с работы жильцов плита и вовсе исчезла. Проверяющие службы уверяют, что точно ничего не вывозили. Кто решил сдать металлолом – неизвестно.
– На чём нам теперь готовить? – спрашивают жильцы, оставшиеся без газового оборудования. – И почему нас не предупредили заранее?
– На электрической плитке, – отвечают самые сообразительные.
И поскольку электрическую проводку пока ещё никто не проверял, теперь жильцы комнат планируют притащить старые нагревательные приборы, которые тоже могут быть совсем не безопасны.
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