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После визита комиссии из кухни исчезла газовая плита

14 марта 2019
Ну и ну!


После визита комиссии из кухни исчезла газовая плита

В дом на Энгельса, 23 в Обнинске пришли проверять газовые плиты.

По этому адресу раньше располагалось общежитие, а теперь полно коммунальных квартир. Пять хозяев комнат не всегда могут договориться о ремонте и своевременной смене газового оборудования на общей кухне.

Комиссия состояла из представителей газовых служб, ГВЧС и сотрудников управления городского хозяйства. После проверки в одной из квартир была отключена газовая плита, поскольку она очень старая и ею нельзя пользоваться.

Но к приходу с работы жильцов плита и вовсе исчезла. Проверяющие службы уверяют, что точно ничего не вывозили. Кто решил сдать металлолом – неизвестно.

– На чём нам теперь готовить? – спрашивают жильцы, оставшиеся без газового оборудования. – И почему нас не предупредили заранее?

– На электрической плитке, – отвечают самые сообразительные.

И поскольку электрическую проводку пока ещё никто не проверял, теперь жильцы комнат планируют притащить старые нагревательные приборы, которые тоже могут быть совсем не безопасны.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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