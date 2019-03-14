После визита комиссии из кухни исчезла газовая плита

В дом на Энгельса, 23 в Обнинске пришли проверять газовые плиты.По этому адресу раньше располагалось общежитие, а теперь полно коммунальных квартир. Пять хозяев комнат не всегда могут договориться о ремонте и своевременной смене газового оборудования на общей кухне.Комиссия состояла из представителей газовых служб, ГВЧС и сотрудников управления городского хозяйства. После проверки в одной из квартир была отключена газовая плита, поскольку она очень старая и ею нельзя пользоваться.Но к приходу с работы жильцов плита и вовсе исчезла. Проверяющие службы уверяют, что точно ничего не вывозили. Кто решил сдать металлолом – неизвестно.– На чём нам теперь готовить? – спрашивают жильцы, оставшиеся без газового оборудования. – И почему нас не предупредили заранее?– На электрической плитке, – отвечают самые сообразительные.И поскольку электрическую проводку пока ещё никто не проверял, теперь жильцы комнат планируют притащить старые нагревательные приборы, которые тоже могут быть совсем не безопасны.