|
19 марта 2019
Медицина
Битва титанов ИМРа с первым секретарём
ТУТ-ТО В ИМРе И НАЧАЛИСЬ УВОЛЬНЕНИЯ
– Почему вроде бы вменяемый человек Новиков так себя вёл? – этот вопрос я задавала тем, кто ещё может рассказать о тех временах от первого лица.
– В те времена Домом учёных называли нынешний Дом культуры ФЭИ, и там еженедельно проходили встречи с интересными людьми, такие же встречи проходили в доме отдыха ФЭИ на Оке, – рассказывает Николай Горбушин. – Однажды туда пригласили авторов книги «Физики шутят». И выступающие поблагодарили «за активную поддержку и постоянную помощь при подготовке сборника» учёных Лейпунского и Тимофеева-Ресовского.
Сборник околонаучного юмора вышел в Москве в издательстве «Мир» в 1966 году. Подготовлен в Обнинске в 1965 году Ю. Конобеевым, В. Павлинчуком, Н. Работновым и В. Турчиным. Все составители сборника были в то время сотрудниками ФЭИ.
– В Обнинске книга продавалась два часа, – вспоминает Николай Григорьевич. – После этого пришёл приказ книгу из торговли изъять.
Сборник был запрещён к продаже в Обнинске то ли приказом из Калуги, то ли по распоряжению обнинского секретаря горкома партии Новикова. Но в других городах его продажа была разрешена. Упоминание веселящимися физиками фамилии опального учёного стало очередным поводом травить Тимофеева-Ресовского, а заодно и составителей сборника. Павлинчука взяли за то, что читал книжку по экономике автора из Европы. Местные держиморды ненавидели пытливость ума и тонкий юмор. Учёного разжаловали в слесари. Одна радость, что уже был не 37-й год. Прошлись по тем, кто ходил «на квартиру» к Тимофееву-Ресовскому.
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ ПРОТИВ ИДЕЙ ЛЕНИНА О ФИЗИКЕ
Коммунистов города сильно напрягал «квартирник» у Тимофеева-Ресовского. Первый секретарь обнинского горкома Новиков предложил перенести встречи с народом в конференц-зал ИМРа.
– На работе надо не трёпом заниматься, а научными проблемами, – категорично ответил учёный и ушёл из кабинета Новикова, не спросив разрешения. После лагерей и шарашки он ничего не боялся и не собирался оправдываться и пресмыкаться перед самодурам.
Однако власти почти силой заставили Николая Владимировича провести политинформацию. Тема: «Работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
Тимофеев-Ресовский принародно посмел не согласиться с Лениным в том, что в физике был кризис. «В физике кризисов не бывает. Кризисы бывают в головах политизирующих физиков и философствующих политиков», – заявил «Зубр». Присутствующие сотрудники известных служб тут же вскинулись и попытались возражать в духе: «Как вы можете так с трудом Ленина»! Но, получив достойный ответ и не умея вести научной дискуссии, стремительно удалились из аудитории.
Понятно, что всё это главного коммуниста Обнинска не радовало.
ВЕЕРНАЯ РАССЫЛКА АНОНИМОК
И всё же, вполне может быть, что крестовый поход против Тимофеева-Ресовского начал не первый секретарь горкома партии Новиков.
Почти с первого дня работы учёного власти стали получать анонимки. И вряд ли доброжелатели завидовали зарплате Николая Владимировича, поскольку у того не было документов об образовании, получал он 105 рублей. А его жена, Елена Сергеевна, 175 рублей. И награды всех институтов мира не могли повлиять на отдел кадров ИМРа. В МГУ приглашали читать лекции, комитет по Нобелевским премиям узнавал, где учёный, а защитить докторскую диссертацию удалось с трудом. Но «сигналы» доброжелателей сыпались как из ведра.
На анонимки в те времена было принято писать объяснения, но заставить Николая Владимировича переписываться с подлецами было невозможно.
«Доказывать свою честность и порядочность смешно и глупо», - говорил Тимофеев-Ресовский. – Это должно быть и так понятно».
ИДТИ НА ПОХОРОНЫ КОЛЛЕГИ ЗАПРЕТИЛИ
Некий профессор Р, как его назвал Зедгенидзе в своей книге воспоминаний, был особо ретив по части анонимок, да и времена на тот момент изменились, поэтому академия мед наук с остервенением занялась разбором «сигналов». В 1968 году одна из комиссий решила освободить учёного от занимаемой должности. Но и тогда ещё находились люди, отказывающиеся подписать пасквиль. Тогда это был профессор С.П. ЯРМОНЕНКО.
Новиков продолжал требовать увольнения, не обращая внимания на то, что в это время умерла жена Тимофеева-Ресовского, и ему было совсем не до парткомовских игр.
В день похорон Зедгенидзе был единственным представителем ИМРа, пришедшим в прощальный зал морга.
– Почему? – спросил Зедгенидзе своих сотрудников, проработавших с этой интеллигентной женщиной несколько лет.
– Распоряжение Новикова, – отвечали самые смелые и совестливые.
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА ПАРТКОМА
На следующий день Зедгенидзе отправился к «первому», высказать всё, что он думает по этому поводу и по поводу увольнения Тимофеева-Ресовского. Но никакие разговоры о заслугах учёного не убедили партийного функционера.
Академия медицинских наук поначалу сочла увольнение незаконным, но время оттепелей закончилось – наступила суровая зима.
Зима наступила и в природе. Зедгенидзе поскользнулся и упал, сломав лодыжку правой ноги. Медицинские академики предложили ему отправиться на лечение в Москву, но директор остался лечиться в своём институте.
Через несколько дней руководителю ИМРа позвонил первый секретарь Калужского обкома и вместо вопросов о здоровье в хамской манере потребовал ответа на вопрос, почему не уволили Тимофеева-Ресовского. Чиновник не здоровался и разговаривал с учёным на «ты».
Тимофеев-Ресовский рассказывал своим ученикам, что Зедгенидзе после одного из посещений Новикова пришёл к Николаю Владимировичу и сказал, что партийный секретарь предложили выбрать, кто будет работать в ИМРе: или Зедгенидзе, или Тимофеев-Ресовский.
Через полгода у Тимофеева-Ресовского заканчивался срок договора, и он решил уйти на пенсию. И с 1969 года до самой смерти работал консультантом в Институте медико-биологических проблем в Москве. Там личность учёного никого не раздражала.
Партия победила.
Зедгенидзе, автор 400 научных работ по методам рентгенологического исследования, рентгенодиагностике заболеваний костей и суставов, желудочно-кишечного тракта, лёгких, изучению биологического действия ионизирующих излучений, лучевой терапии злокачественных опухолей, – вынужден был покинуть институт в 1973 году. Тем не менее, многие сотрудники института помнят его вклад в науку и доброе, справедливое отношение к людям и творческое отношение к радиологической науке.
– Он обосновал и создал ИМР АМН СССР, вывел его на международный уровень, и тем самым новорождённая в СССР медицинская радиология является его детищем, – считает его ученик Николай ГОРБУШИН, – По закону дети всегда несут фамилию своего родителя, следовательно, Научно-исследовательский институт медицинской радиологии должен носить фамилию своего отца Г.А. Зедгенидзе.
Николай Тимофеев-Ресовский скончался в 1981 году и похоронен на Кончаловском кладбище Обнинска. Учёный был реабилитирован лишь в июне 1992 года Верховным судом РФ. Его имя связано с рождением теории атомной структуры генов (1935 г.), которая была отмечена Кимберовской премией – аналог Нобелевской премии, но в биологии (1968 г.), 28.05.1981 года он включён в старинное Лондонское Линнеевское общество. Н.В. Тимофеев-Ресовский оставил добротное научное наследие, приблизив разгадку тайны живой материи, чтобы потомки могли узнать мощность его научного и духовного завещания, обусловленного понятийно-смысловым и эмоционально-нравственным пространством.
А Иван Новиков посмертно награждён знаком «Почётный гражданин Обнинска». Скончался он 5 июля 1994 года, увидев крушение всех своих идеалов, и похоронен в Обнинске на том же кладбище, что и его идеологический враг.
Перед смертью партийный секретарь долго лечился в ИМРе. Думал ли он о том, что если бы не отвлекал учёных своей крысиной вознёй, отечественная наука могла бы продвинуться гораздо дальше в борьбе с онкологическими заболеваниями.
А обнинские и калужские власти долго после этого не глумились над врачами-онкологами и руководителями ИМРа.
Другие новости по теме "История МРНЦ":
12 марта 2019Золотая пятилетка ИМР, когда кадры решали всё
28 февраля 2019Начало пути института медрадиологии
1477 просмотров
Последние новости из рубрики «Медицина»:
19 марта 2019
На установку нового оборудования в КБ № 8 уйдет больше полугода
Внушительный транш от ФМБА, который обнинская больница получила в прошлом году, позволил обновить диагностическое
19 марта 2019
Обнинск посетил посол Сербии в РФ [+видео]
Сегодня в первый наукоград в рамках рабочей поездки прибыл посол Сербии в РФ Славенко ТЕРЗИЧ. Славенко
10 марта 2019
Пятилетняя жительница Обнинска проглотила батарейку
Родители купили пятилетней дочке игрушечную мышь, которая при включении бегала. Подарку радовались и
5 марта 2019
Инструкции и чиновники не остановили создателя ИМРа Зедгенидзе
В любом городе, даже таком молодом как Обнинск, есть много легенд, которые передаются из уст в уста до
5 марта 2019
Главный санитарный врач Обнинска рассказал, как не подхватить ОРВИ
Главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ на еженедельной планерке рассказал, что уровень заболеваемости
28 февраля 2019
Начало пути института медрадиологии
Говорят, что у победы родителей много, только поражение – сирота. Обнинский ИМР – это реальная
28 февраля 2019
Жительница Обнинска четыре месяца не может сдать кровь на гормоны
Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name позвонила возмущенная жительница первого наукограда. По словам
25 февраля 2019
Грипп в Калужской области бьёт многолетние рекорды
В Калужской области на 12,6 % увеличилось число зарегистрированных случаев гриппа. Показатель заболеваемости
25 февраля 2019
В обнинских школах на карантин отправлены два класса
В региональном управлении Роспортебнадзора на прошлой неделе зафиксировали 8763 случая ОРВИ и 52 заболевших
19 февраля 2019
Балабановцы вызывают главврача ЦРБ на разговор
Жители Балабанова устали от проблем местного здравоохранения и требуют личной встречи с главным врачом
Архив новостей
Самое оцененное
21 февраля 2019
Обнинцы в ужасе от гнилых фруктов в «Пятерочке»
В сетевых магазинах города периодически возникают проблемы с качеством продукции.
25 февраля 2019
Житель Обнинска пытается призвать к ответу убийцу животных
Житель Обнинска Василий Михайлович БОЙКО, проживающий в доме
1 марта 2019
Что обещают Обнинску строители платной трассы М-3 «Украина»
Всё идёт к тому, что последние годочки жители Обнинска бесплатно
Самое читаемое
Ну и ну!
3 марта 2019
Обнинская маникюрша вскрыла ногти клиентке
Резонанс
14 марта 2019
Тайна старой картины, найденной в Обнинске, разгадана
Лента новостей
19 марта 2019
ЖКХ
Прокуратура поставила на место безответственных коммунальщиков
На...
19 марта 2019
Экономика
На вопросы от и про самозанятых Обнинска отвечает налоговая инспекция
После...
19 марта 2019
Дороги
Блондинка за рулем, увлекшись разговором, чуть не сбила женщину на «зебре»!
Наша...
19 марта 2019
ЖКХ
КНС в
Канализация...
19 марта 2019
Происшествия
В Боровске мужчина
Сегодня...
18 марта 2019
Образование
Каникулы в Обнинске решили подогнать под один временной интервал
На...
18 марта 2019
Происшествия
Жители Обнинска ликвидировали пожар своими силами
Сегодня...
18 марта 2019
Происшествия
В Жуковском районе столкнулись автомобили
Сегодня...
18 марта 2019
Общество
Районные чиновники задумались над безопасностью боровчан
Недавно...
18 марта 2019
Благоустройство
Жителей Кривского припугнули штрафами за заросты
Недавно...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
12
Уличные торговцы: «Бедным людям легче было выживать в 90-ые»
2
6
Загадочная обнинская «Чёрная Волга» повреждена
3
5
Депутатов Заксобрания потянуло на эротику?
4
2
Обнинские дети переселились на крыши
5
2
Жительнице Обнинска поддельные документы помешали стать банкротом
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
3
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
4
15
В Обнинске опять случилась авария на «зебре»
5
11
Скоро в Обнинске появится улица имени футболиста Аршавина
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
44
Обнинцы с замиранием сердца ждут, как решится судьба онколога Павла Свиридова
3
26
На обнинском железнодорожном вокзале продолжают хамить пассажирам
4
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
5
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Доска объявлений
События
103
Компьютеры
312
Работа
760
Недвижимость
868
Авто-мото
485
Бытовая техника
369
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1080
Оргтехника
69
Мобильная связь
161
Услуги
2568
Разное
1197
|
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432