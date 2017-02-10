Название обнинского ТЦ «Обними» признано одним из самых необычных

По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.

Нет, «Плазы» в рейтинге не оказалось. Наряду с «Европой», «Галереей», а также приставками «мол», «мега» и «гранд» она оказалась наиболее часто используемым словом в названии торговых центров. И бороться с креативными «Снеговой падью», «Тремя котами» и «Батоном» не смогла бы.А вот вывеска «Обними» обеспечила торговому центру из наукограда попадание в тройку лидеров. Примечательно, что данный магазин лишь строится в Обнинске на участке в районе пересечения Маркса и Курчатова. Участок долгое время был заброшен, а теперь приобретен у администрации Обнинска в аренду девелопером проекта ООО «Натурпроинвест».Предполагается, что основную часть ТЦ займет сетевик «Лента».