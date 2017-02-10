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10 февраля 2017
Торговля
Название обнинского ТЦ «Обними» признано одним из самых необычных
В тройку лидеров вошел и обнинский ТЦ.
А вот вывеска «Обними» обеспечила торговому центру из наукограда попадание в тройку лидеров. Примечательно, что данный магазин лишь строится в Обнинске на участке в районе пересечения Маркса и Курчатова. Участок долгое время был заброшен, а теперь приобретен у администрации Обнинска в аренду девелопером проекта ООО «Натурпроинвест».
Предполагается, что основную часть ТЦ займет сетевик «Лента».
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