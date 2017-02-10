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Название обнинского ТЦ «Обними» признано одним из самых необычных

10 февраля 2017
Торговля


Название обнинского ТЦ «Обними» признано одним из самых необычных

На днях одна консалтинговая компания составила список самых необычных названий торговых центров России.

В тройку лидеров вошел и обнинский ТЦ.

Нет, «Плазы» в рейтинге не оказалось. Наряду с «Европой», «Галереей», а также приставками «мол», «мега» и «гранд» она оказалась наиболее часто используемым словом в названии торговых центров. И бороться с креативными «Снеговой падью», «Тремя котами» и «Батоном» не смогла бы.

А вот вывеска «Обними» обеспечила торговому центру из наукограда попадание в тройку лидеров. Примечательно, что данный магазин лишь строится в Обнинске на участке в районе пересечения Маркса и Курчатова. Участок долгое время был заброшен, а теперь приобретен у администрации Обнинска в аренду девелопером проекта ООО «Натурпроинвест».

Предполагается, что основную часть ТЦ займет сетевик «Лента».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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