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В Боровске взялись за люки

10 ноября 2017
Дороги


В Боровске взялись за люки

В соседнем с Обнинском Боровске продолжаются ремонтные работы на пешеходных и автомобильных дорогах города.

На этот раз администрация взялась за замену поврежденных люков сетей инженерной инфраструктуры.

За неделю подрядная организация уже восстановила 6 люков на улицах Ленина, Калужской, Дзержинского и Ф. Энгельса. Следующим этапом станут ремонтные работы на улицах Мира и К. Маркса.

К слову, на своей планерке глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ посоветовал воспользоваться теплой погодой ноября всем муниципалитетам, продолжив ремонтные работы, которые ещё можно сделать до наступления холодов.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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