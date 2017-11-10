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10 ноября 2017
Дороги
В Боровске взялись за люки
В соседнем с Обнинском Боровске продолжаются ремонтные работы на пешеходных и автомобильных дорогах города.
На этот раз администрация взялась за замену поврежденных люков сетей инженерной инфраструктуры.
За неделю подрядная организация уже восстановила 6 люков на улицах Ленина, Калужской, Дзержинского и Ф. Энгельса. Следующим этапом станут ремонтные работы на улицах Мира и К. Маркса.
К слову, на своей планерке глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ посоветовал воспользоваться теплой погодой ноября всем муниципалитетам, продолжив ремонтные работы, которые ещё можно сделать до наступления холодов.
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