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20 декабря 2017
Благоустройство
В Балабанове приняли проблемную детскую площадку
Строительство этого объекта проходило весьма проблематично. Выигравший конкурс подрядчик оказался не в состоянии самостоятельно выполнить контракт, поскольку не прочитал техзадание перед тем, как выйти на торги. Ему пришлось искать субподрядчика, который тоже не отличился исполнительностью. В результате детский городок появился в городе только в ноябре.
Однако при установке были допущены нарушения, а потому администрация потребовала устранить все нарекания. И только после того, как в минувшие выходные подрядная организация до ночи выправляла неровности, комиссия вышла на место и, осмотрев объект, согласилась подписать акт выполненных работ.
Стоит отметить, что от возникшей во время прошлого визита идеи чиновники не отказались, и в 2018 году в этом дворе уложат прорезиненное покрытие и перенесут на него новый игровой городок.
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