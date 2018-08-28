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Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?

28 августа 2018
Торговля


Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?

В редакцию нашего портала обратился постоянный читатель Иван ТИТОВ, который недавно лицезрел не очень приятную картину в 51-м микрорайоне - на площади между магазинами «Титаник» и «Дикси», где в летнее время продают квас.

- Я ожидал товарища неподалеку, пока ждал, обратил внимание на продавщицу точки с квасом, - рассказывает Иван Сергеевич. – Рядом с ней находилась большая мусорка, куда покупатели бросают использованные одноразовые стаканчики. Так вот она, думая, что ее никто не видит, подошла, покопалась в урне и достала оттуда штук 10 стаканов. Причем выбрала не мятые, а хорошие, и положила рядом с чистыми. Мне кажется, она собиралась их использовать во второй раз… Обнинец даже подсчитал – стакан стоит от 2 до 2,5 рублей. То есть если она сделает несколько таких «заходов» по 10 стаканов в день, то в принципе можно неплохо сэкономить.

Но больше всего Ивана Сергеевича настораживает даже не алчность продавщицы, а то, что из одноразовых стаканов мог пить кто угодно.

- Понимаете, это очень проходное место, - считает Титов. – За квасом сюда приходят и деловые люди, и местные бомжи. Мало ли что можно подхватить…

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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