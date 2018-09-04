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4 сентября 2018
ЖКХ
Жителям улицы Королева грозит нашествие крыс?
Все дело в том, что местная мусорная площадка, куда складируют бытовые отходы жители близлежащих домов, периодически утопает в мусоре. В результате чего постоянными здешними обитателями стали птицы, собаки и, естественно, крысы.
- Я здесь уже не раз грызунов встречала, - жалуется местная жительница Екатерина.
Впрочем, как некоторое время назад нам пояснил директор ООО «ЖКУ» Григорий ВАЙНШТЕЙН, в чьем ведении находится часть здешних домов, за вывоз мусора отвечает ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». Оказалось, что перебои у этого предприятия, по версии, Вайнштейна, возникают из-за часто ломающейся техники.
Но, надо отметить, что рассматривать всерьез данную причину местные жители вряд ли станут, поскольку с завидной регулярностью наблюдать горы отходов и ощущать характерные запахи приходится именно им, а не коммунальщикам. Более того, весь этот мусор по дворовой территории, как мы уже говорили, растаскивают собаки и птицы. Ну а про соседство с крысами, думается, вообще говорить не стоит – мало кто ему обрадуется.
Впрочем, если ответственные за вывоз мусора структуры не возьмутся за ум, местные жители напишут на них жалобу в вышестоящие инстанции.
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