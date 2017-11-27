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Балабановским депутатам не хватает праздника

27 ноября 2017
Благоустройство


Балабановским депутатам не хватает праздника

В соседнем с Обнинском Балабанове с опережением срока установили главную городскую елку.

Несмотря на то, что датой, к которой город по приказу администрации должен дарить горожанам предновогоднее настроение, установлено первое декабря, главный атрибут торжества появился на площади у ДК еще в выходные.

Тем не менее, убранство искусственного дерева местные парламентарии считают недостаточным, как, впрочем, всего города. В качестве добавочной иллюминации они предложили украсить растущие рядом деревья световыми сетками, а на улицах города добавить яркости тематическими панно с подсветкой.

Однако администрация города оказалась не готова удовлетворить желания депутатов. По словам заместителя главы по социальным вопросам Нины ФИЛАТОВОЙ, в бюджете 2017 года с трудом хватило денег на то, чтобы найти подрядчика на монтаж и демонтаж елок в микрорайонах города, а также на новую гирлянду, которую в прошлый праздник непутевые горожане привели в негодность.

На следующий год администрация пообещала купить для украшения улиц и елок дополнительные аксессуары. А в этот раз, как и прежде, рассчитывают на активность предпринимателей города и предприятия, которым уже направили письма с просьбой украсить свои здания в новогодней тематике.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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