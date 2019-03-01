Оформление пособий семьям с детьми в Обнинске

В размере понесенных расходов, но не более 1000 руб. на ребенка малообеспеченным семьям (доход на 1000 руб. больше прожиточного минимума)

9. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруж. конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа)

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: - по уходу за первым ребенком - по уходу за вторым и последующими детьми Макс. размер