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1 марта 2019
Социалка
Оформление пособий семьям с детьми в Обнинске
Настанет ли в России такое время, когда социальные пособия гражданам станут не нужны и денег на выживание будет хватать всем?
Сегодня об этом приходится только мечтать.
Помощь государства нужна многим. Но и пособий существует немало. К сожалению, о некоторых дотациях граждане даже не догадываются. И это не удивительно в свете того, как быстро меняются законы. Что же нужно знать в 2019 году тем, кому положена помощь от государства? Сегодня мы расскажем о том, на какие пособия имеют право семьи с детьми.
ЗАЯВЛЕНИЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ ВОВРЕМЯ
Рождение ребёнка для любой семьи - дело хлопотное. Бывают, конечно, дети-подарки, они плачут только если проголодались, а в остальное время сладко спят, давая маме возможность заниматься делами, в том числе изучить законодательство в сфере соцобеспечения. Но большинство новорожденных ухитряются и отдохнуть, и замучить всю семью нескончаемыми воплями, и заболеть непонятно от чего. Поэтому не стоит удивляться, что молодые мамочки не успевают даже выспаться, не то что следить за изменениями в законах, непосредственно их касающихся.
Марина стала мамой в 20 лет, до рождения ребёнка узнала о том, на какие пособия от государства имеет право. Каждая копейка в семье на учёте, поэтому от финансовой помощи никто даже не думал отказываться. Но кое-какие тонкости законодательства ребята не поняли и остались без денег.
– Нам никто не сказал, что для того, чтобы получать пособие на ребёнка в возрасте от года до полутора, нужно писать ещё одно заявление, – жалуются молодые родители. – Мы думали, что пособие назначается сразу до полутора лет. А когда пришли в управление соцобеспечения, нам сказали, что назначается пособие только со дня обращения. Когда мы получали пособие на новорожденного ребёнка, заявление писали месяца через два, а то и три после рождения сына. И нам назначили с дня рождения. Что в этот раз не так? Законы изменились или что?
Начальник управления социальной защиты города Обнинска Владимир ЖАРСКИЙ разъяснил особенности законодательства и заметил, что сотрудники его ведомства по возможности обзванивают получателей пособий, зная, что молодые родители забывают о формальностях.
Можно, конечно, ждать звонка из соцзащиты, но лучше узнать, на что имеют право молодые родители. Тем более, что бегать за гражданами и предлагать деньги никто не обязан.
Итак, что следует помнить тем, кто обращается за пособием по рождению ребёнка?
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 10292 РУБЛЯ ДО ГОДА И ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
С прошлого года, согласно ФЗ от 28.12.2017 года № 418 - ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», установлена ежемесячная выплата. Право на неё имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Президент обещал увеличить эту величину до 2-кратного, но пока мы говорим о том, что уже существует.
Для Калужской области указанная величина с 1 января 2019 составляет 16737 рублей на одного члена семьи. Размер ежемесячной выплаты в нынешнем году в Калужской области составляет 10292 рубля.
Судя по всему, молодых родителей сбивает с толку фраза «Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка». Действительно, подать заявление можно в любое время, но получение денег за весь срок не предполагается.
Что нужно помнить, чтобы не потерять положенные выплаты и получать пособие весь срок? Оформлять документы на пособие, положенное семьям с детьми до полутора лет, нужно два раза: первый раз нужно успеть подать заявление до момента, когда ребёнку исполнится полгода, а второй раз лучше прийти незадолго до исполнения малышу года, чтобы чиновники успели оформить документы.
Закон по этому поводу говорит следующее: «Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением». Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка назначается сроком на 1 год.
По истечении этого срока необходимо непосредственно перед тем, как ребенку исполнится 1 год, подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет с необходимыми для ее назначения документами.
Выплата на ребенка от 1 года до 1,5 лет будет назначаться с даты подачи заявления, поэтому необходимо своевременно предоставить новый комплект документов.
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ НОВОРОЖДЕННЫМ ОТ ОБНИНСКА
К федеральным и региональным выплатам Обнинск добавил своеобразное поздравление от города.
Обнинские родители и опекуны имеют право получить единовременное пособие, которое назначается независимо от дохода семьи или других компенсационных выплат.
Граждане, имеющие право на дополнительное единовременное пособие, могут обратиться за его назначением в управление социальной защиты в течение одного года со дня рождения ребенка.
Размер дополнительного единовременного пособия составляет 1000 рублей.
При рождении одновременно двух, трех или более детей дополнительное единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка.
Необходимо предоставить паспорта родителей, свидетельство о рождении ребёнка и заявление о назначении пособия.
Об других выплатах и пособиях вы можете узнать из таблицы, предоставленной нам управлением соцзащиты населения администрации города Обнинска.
Обеспечение пособиями и компенсациями семей с детьми
органами социальной защиты населения Калужской области
с 1 февраля 2019 года (с учетом коэффициента индексации 1,043)
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