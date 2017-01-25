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25 января 2017
Общество
Дольщики СУ-155 снова готовят плакаты на митинг!
Как рассказала нашему порталу руководитель инициативной группы дольщиков Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, обнинская идея переросла во всероссийский митинг «Бездомный февраль 17-ого! Даешь санацию!».
Во время акции неудавшиеся новоселы будут заявлять как общие с коллегами по несчастью из других городов требования, так и «личные».
В числе первых — контроль ситуации президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ с министром строительства Михаилом МЕНЕМ во всех регионах, проверка банка-санатора «Роскапитала» в части эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на достройку объектов Счетной палатой, отставка топ-менеджеров банка (по мнению дольщиков, те неспособны оперативно решать вопросы дольщиков).
Сугубо обнинское требование касается дольщиков 11 корпуса, который до сих пор находится на стадии котлована. В настоящее время выставлены на продажу выкупленные ПИФами в 9 и 10 корпусах квартиры по чрезмерно низким ценам. Предложение дольщиков — выкуп банком-санатором этих квадратных метров для дольщиков 11 корпуса, а также начало его строительства в соответствии с договором, заключенным в ноябре 2016 года.
По последним сведениям сдача 9 корпуса запланирована на середину февраля, 10 — не раньше, чем через 2 месяца.
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